Анна Винтур поделилась впечатлениями о неделе моды в Лондоне

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Главный редактор американской версии журнала Vogue — Анна Винтур рассказала о своих впечатлениях о неделе моды в Лондоне. Как и на нью-йоркской неделе моды, Анна подчеркнула разнообразие моделей, появившихся на лондонском подиуме. Помимо этого журналистка акцентирует внимание на влиянии различных культур, которые отобразились в коллекциях британских дизайнеров. Ярким примером Винтур считает показ Дома Erdem, в котором тесно соприкасается турецкая и английская эстетика. «Что мне действительно понравилось, так финальный выход на показе Burberry», — комментирует Винтур.

Подготовила Екатерина Горбенко