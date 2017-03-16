Французский бренд Christian Dior представил новую линию увлажняющих средств для кожи

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Французский бренд Christian Dior представил новую линию натуральных средств для кожи, которая одержала название «Life». На создание серии продуктов у научного директора компании Эдуарда Мовэ-Жарви ушло более двух лет. Результат оправдал себя: всего за три минуты кожа получает мгновение сияние, свежесть и упругость. Еще одним немаловажным свойством увлажняющих продуктов стало очищение. Отшелушивающая пудра, вошедшая в линейку «Life», работает по принципу скраба и действует еще более эффективнее очищая поры. Помимо этого, в серию вошла минецилярная вода, масло и лосьон.

«Иногда простые идеи витают где-то совсем рядом, но ты не можешь их поймать. Мы тестировали много разных ингредиентов, искали нечто, что устраняло бы косметику, имело приятную текстуру и в то же время увлажняло кожу», — прокомментировал Эдуард Мовэ-Жарви.

Подготовила: Екатерина Горбенко