Новости моды

Молодой Папа примерил 11 нарядов из последних мужских коллекций сезона F/W’17

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Образ молодого Папы, роль которого в сериале «The Young Pope» на канале HBO исполнил 44-летний британский актер Джуд Лоу, запомнился многим благодаря необычной харизме, эксцентричности и, конечно же, строгим и одновременно зрелищным костюмам главного персонажа. В этом сезоне итальянские Дома Dolce & Gabbana и Versace неоднократно обращались в своих коллекциях к теме религии, использовав религиозные образы, фрески и белоснежные костюмы. В связи этим, предлагаем рассмотреть 11 образов молодого Папы (Джуда Лоу), который примерил на себя комплекты из последних мужских коллекций сезона F/W’17.

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Источник: W magazine

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