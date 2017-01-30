Подозреваемые в ограблении Ким Кардашьян переплавили и продали почти все украденные у нее драгоценности

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Подозреваемые в ограблении американской телезвезды Ким Кардашьян признались в том, что все украденные у нее драгоценности были переплавлены и проданы. Общий объем золота составил порядка 800 грамм. Осталось не тронутым лишь обручальное кольцо стоимостью в четыре миллиона долларов.

60-летний мошенник Омар Айт Кедаш по кличке Старый Омар, который координировал сложное вооруженное ограбление в Париже в октябре прошлого года признался следователям, что 20-каратный изумруд не был перепродан, поскольку подобный камень можно очень легко обнаружить. Остальные же драгоценности стоимостью в десять миллионов долларов были перепроданы в бельгийском городе Антверпен, который называют международной бриллиантовой столицей. У кого на данный момент хранится кольцо пока не известно.

Напомним, популярную звезду реалити-шоу «Семейство Кардашьян» ограбили 3 октября 2016 года во время парижской недели моды. Двое преступников ворвались в гостиничный номер к Ким, заперли ее в ванной и украли все драгоценности. 9 января во Франции были задержаны 16 человек, притачанных к делу, однако, немного позже 6 человек были освобождены. После случившегося Ким перестала контактировать с прессой, появляться на публике и публиковать снимки в социальных сетях.

«Меня разбудил топот ботинок на лестнице. Сквозь стеклянную дверь я увидела двоих мужчин. Я выскочила из кровати и попыталась набрать по мобильному телефону своего охранника. Но через секунду грабители уже ворвались ко мне в комнату. Один был в маске, второй – в фуражке полицейского. Они вырвали мобильный телефон у меня из рук», – рассказала Ким полицейским.

Подготовила: Екатерина Горбенко