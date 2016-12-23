10 доступных подарков к Новому году

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До Нового года осталось чуть больше недели, а времени на покупку праздничных подарков остается все меньше и меньше. Редакция FW-Daily подготовила несколько недорогих подарков, которые можно приобрести даже в самый последний момент: от теплого шарфа на скидках до ювелирных украшений.

Теплый шарф ZARA, 499,00 UAH

Полосатый мягкий шарф черного, коричневого и молочного оттенка от испанского бренда Zara, который согреет в любую непогоду.

Мужское нижнее белье М8 Mate, 400 UAH

Мужское белье насыщенно-красного оттенка с новогодним паттерном создано украинским производителем М8 Mate, из мягкого 100% хлопка. Идеально подходит не только для сна, но и для повседневной носки.

Кольцо и серьги SOVA Luck из коллекции «Игра слов»

Коллекция состоит из серии минималистичных колец и серьг, выполненных в лимонном, розовом и белом золоте. Лаконичные кольца me, you, we, luck и trust можно легко комбинировать друг с другом. Оригинальные серьги-трансформеры soul и hope можно носить, как пуссеты, инкрустированные кубичным цирконом. «Говорящие» украшения – отличное дополнение к любому образу. Это идеальный вариант персонализировать подарок — ведь свое особенное значения «Игры слов» найдет каждый.

Фактурная сумка MANGO, 699 UAH

Черная, вместительная сумка MANGO со съемным ремешком и внешним внутренним карманом позволит вместить в нее все самое необходимое.

Неоновая лампа ASOS, 870 UAH

Неоновая лампа в форме фламинго, которая в темноте приобретает насыщенный розовый и голубой цвет. Включается с помощью кабеля USB.

Записная книга Tom Dixon, 425 UAH

Блокнот для записей Tom Dixon содержит 192 страницы и яркую обложку с золотистым краем. Компактный размер позволяет носить аксессуар всегда с собой в сумке.

Ароматическая свеча DIPTYQUE, 550 UAH

Свеча Diptyque из серии «Tubéreuse» представляет собой мини-версию самых продаваемых ароматов бренда. Разработана с использованием смеси растительных продуктов и парафинового воска.

Помада NARS, 650 UAH

Насыщенно-красная помада NARS для создания яркого акцента вашего макияжа.

Чехол для iPhone 6 с надписью «I Want To Believe», 211 UAH

Книга с художественными работами испанского художника Сальвадора Дали TACHEN, 370 UAH