10 доступных подарков к Новому году

Коллекция состоит из серии минималистичных колец и серьг, выполненных в лимонном, розовом и белом золоте. Лаконичные кольца me, you, we, luck и trust можно легко комбинировать друг с другом. Оригинальные серьги-трансформеры soul и hope можно носить, как пуссеты, инкрустированные кубичным цирконом. «Говорящие» украшения – отличное дополнение к любому образу. Это идеальный вариант персонализировать подарок — ведь свое особенное значения «Игры слов» найдет каждый.