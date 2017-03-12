10 необычных пар сережек на Неделе моды в Париже

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«Украшения дополняют тебя, дают возможность почувствовать себя какой-то особенной», — однажды сказала британская актриса Кэтрин Зета-Джонс. В сезоне FW 17-18 дизайнеры порадовали не малым количеством аксессуаров. Наиболее запоминающимися можно назвать как асимметричные серьги в коллекции Acne Studios, так и более необычные по своей форме украшения в коллекции Ellery. Редакция FW-Daily собрала 10 пар сережек разнообразной формы, которые будут особенно актуальны следующей зимой и смогут гармонично дополнить ваш повседневный и праздничный образ.

Подготовила Екатерина Горбенко