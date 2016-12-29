10 подарков на Новый год: выбор редакции

0 0 0

Если вы до сих пор не разобрались с подарками на приближающиеся праздники – не волнуйтесь. Уверены, в списке каждого человека еще остаются незаполненные пункты, вроде приятного сюрприза маме, девушке, боссу или близкой подруге. Редакция FW-Daily решила помочь тем, кто ночами листает сайты онлайн-магазинов в безрезультатных попытках выбрать достойный презент. Редакторы и журналисты рассказали, от какого подарка у каждого из них замерло бы сердце.

Дарья Шаповалова

Отличная коллаборация на стыке моды и технологий: необходимый девайс и элегантный аксессуар. Стоит отдать должное Hermes: бренд отлично понимает тенденции будущего, когда успех люксового продукта будет обеспечен его функциональностью.

Платье Reformation

Правильное платье, но еще правильнее сами Reformation: модный бренд, который делает упор на экологичность создаваемого продукта и одновременно ведет несколько eco-friendly проектов.

Анастасия Малая

Так совпало, что именно в августе этого года, когда я впервые побывала в Лондоне, там проходила выставка Vogue 100. Бурлингтонская Аркада рядом с Пикадилли была полностью украшена фото легендарных обложек, а все мои новые друзья в Central Saint Martins только и говорили о новой экспозиции. На выставку в Национальной портретной галерее я тогда так и не попала, поэтому в Новом году мне все-таки хочется узнать о главных событиях века Vogue — к счастью, для этого есть книга.

Они попали ко мне случайно, в виде пробника в одном из киевских магазинов. В этих духах идеально все — от аромата до самого названия. Я никогда не придавала слишком большого значения парфюму, но с тех пор как он исчез с моей полки, так же быстро и неожиданно, как и появился, — мечтаю получить его снова.

Катерина Горбенко

Думаю, для любого человека, который интересуется модой или как-то связан с этой индустрией, книга об Алессандро Микеле станет отличным ресурсом для вдохновения.







Красивое украшение, но за такую цену, о нем остается разве что просить Деда Мороза.

Александра Даруга

Потрясающий альбом, в который я влюбилась как только он вышел. Рассматривать самые важные фото в истории человечества можно и на сайте Time, но я до сих пор остаюсь фанатом печатных книг, поэтому хочется иметь в коллекции такой экземпляр.

В поездках меня постоянно мучает страх, что деньги и документы вытянут из рюкзака. Поэтому я всегда езжу с небольшой сумкой, поясной или вот такой, как у любимых Proenza Schouler — красивой и удобной. То есть подарок полезный и одновременно в цвете наступающего года – красном

Янина Борисова

С нашим ритмом жизни и каждодневной рутиной, иногда нет настроения наряжаться во все лучшее сразу — зачастую надеваем, что выпало со шкафа. А брошь (Marc Jacobs , фламинго) можно много на что нацепить, и вроде на душе уже теплее, и зима не такая холодная.

На него можно запечатлеть самые искренние моменты празднования и потом разослать фотокарточки друзьям. У них есть своя атмосфера, несравнимая с фото на айфон.



Подготовила Александра Даруга