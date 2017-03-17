Обложки

Эдди Редмэйн украсил обложку специального выпуска Madame Figaro

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Популярный британский актер, обладатель премии «Оскар», «Золотой глобус» и премии Британской киноакадемии — Эдди Редмэйн стал главным героем мартовского выпуска французского журнала Madame Figaro. В объективе известного fashion-фотографа Саймона Эммета Редмэйн позирует в нарядах всемирно известных брендов, таких как BurberryBrunello CucinelliAlexander McQueen и Dior Homme. Напомним, что на днях был представлен дебютный трейлер нового анимационного фильма «Первый человек», в котором главного героя по имени Даг озвучивает Эдди Редмэйн. Мировая премьера мультфильма намечена на 26 января 2018 года.

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Подготовила: Екатерина Горбенко

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