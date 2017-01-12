11 голливудских актрис в объективе Энни Лейбовиц

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Американский звездный фотограф Энни Лейбовиц запечатлела 11 голливудских актрис в лице Эммы Стоун, сестер Дакоты и Эль Фаннинг, Натали Портман, Эми Адамс, Рут Негги, Жанель Монэ, Дакоты Джонсон, Люпиты Нионго, Айи Наоми Кинг, а также Греты Гервиг. Все девушки стали главными героинями новой обложки глянцевого журнала Vanity Fair. Стилист Джессика Диэль подобрала наиболее женственные, элегантные наряды из последних коллекций мировых Домов моды. Помимо этого актрисы приняли участие в съемках коротких развлекательных видеороликов.

Подготовила Екатерина Горбенко