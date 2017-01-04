12 января Louis Vuitton проведет во всем мире благотворительную акцию #makeapromise

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Для Louis Vuitton 12 января пройдет под знаком #makeapromise: люксовый бренд запускает благотворительную акцию в партнерстве с UNICEF (United Nation’s Children’s Fund), чтобы помочь нуждающимся детям.

В этот день все усилия сотрудников будут направлены на продажи ювелирного сета Silver Lockit, а $200 от покупки каждого кулона или браслета будут перечислены в фонд благотворительной организации. Louis Vuitton также предлагает своим клиентам в этот день посещать бутики с кем-то близким, давать друг другу обещания и публиковать их онлайн под хештегом #makeapromise.

Это не первый совместный проект люксового бренда и благотворительного фонда. С января прошлого года им уже удалось собрать $2.5 миллиона, которые были потрачены на гуманитарную помощь Сирии и Нигерии.

Подготовила Александра Даруга