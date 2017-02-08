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«Украшения – это то, что делает женщину женщиной», — однажды сказала Коко Шанель. В сезоне Spring 2017 ярких и необычных по форме аксессуаров было немало, но наиболее запоминающимися оказались цветные серьги, напоминающие кораллы бренда Proenza Schouler, объемные жемчужины в виде каплей на показе Céline, и, конечно же, богато украшенные кристаллами серьги на показе итальянской марки Gucci. Редакция FW-Daily собрала еще 15 пар сережек необычной формы сезона Spring 2017, которые будут особенно актуальны это весной и смогут гармонично дополнить ваш как повседневный, так и праздничный образ.

Подготовила: Екатерина Горбенко