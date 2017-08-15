15 супермоделей примеряют одежду из денима в новой съемке Энни Лейбовиц

Одна супермодель хорошо, а пятнадцать — намного лучше. Фотограф Энни Лейбовиц решила собрать звездный состав для своей новой съемки: в серии запечатлены Кристи Тарлингтон, Клаудия Шиффер, Джоан Смоллз, Амбер Валетта, Кэролин Мерфи, Линда Евангелиста, Кендалл Дженнер, Имаан Хаммам, Лиу Вен, Наталья Водянова, Джиджи Хадид, Фей Фей Сун, Элейн Ирвин, Татьяна Патитц, Синди Кроуфорд.

В ходе съемки Лейбовиц использовала свой знаковый приглушенный свет, который подчеркнул красоту легенд подиума. Грубый вытертый деним фотограф оттенила зеленоватым фоном, а также оставила в кадре оборудование студии для создания эффекта backstage.

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