Возврат века: в Gap по ошибке приняли покупку, сделанную 17 лет назад

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На днях в магазине международной масс-маркет сети Gap произошло событие, которые Vogue уже в шутку назвал «величайшим возвратом всех времен и народов». Картинка, которую опубликовал магазин, облетела весь интернет: покупатель вернул в Gap вещь, купленную там в 2000 году, практически 17 лет назад. Детская рубашка с жилетом линейки BabyGap, которые уже по праву можно назвать винтажными, ни разу не были надеты и на них до сих пор сохранились бирки.

Однако менеджмент компании сопроводил снимок вещей такой подписью: «Кто черт побери принял это в качестве возврата??? Эти вещи – коллекция весна-лето 2000! Это было 17 лет назад! А наш срок возможного возврата – 45 дней. Если вы не уверены – в следующий раз СПРАШИВАЙТЕ».

Впрочем, несмотря на недовольство в сети, возврат, видимо, удался. Стоит лишь похвалить сотрудников магазина за рвение, с которым они идут навстречу клиентам. Также пользователей соцсетей волнует вопрос: клиент получил денежную компенсацию или кредит в магазине на сумму, уплаченную за рубашку?