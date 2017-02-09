Мода

30 настольных книг о моде

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«Книги в твердом переплете— это наркотик, без какой-либо опасности передозировки. Я — счастливая жертва книг», — однажды сказал немецкий дизайнер Карл Лагерфельд, который владеет сотнями книг. Когда дело доходит до собственной библиотеки, и «coffee table books» (книги для кофейного столика), которые кладут в гостиной перед приходом гостей, обложка играет значительную роль. Она говорит не только о вашем вкусе, но и становиться предметом искусства в интерьере вашего дома. Редакция FW-Daily собрала 30 вдохновляющих книг о моде не только с красивыми обложками, но и содержательным материалом, который воодушевит любого, кто вовлечен в fashion-индустрию.

Подготовила Екатерина Горбенко

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