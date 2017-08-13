4 случая, когда муралы становились лучшей рекламой для fashion-бренда

Говорят, что сегодняшней популярностью городские муралы во многом обязаны соцсети Instagram. Современное поколение визуалов постоянно находится в поисках потенциального «лучшего кадра в ленту», сбалансированного геометрически, симпатичного по цветам и с ноткой художественности. Именно поэтому фотографии с ярким муралом в кадре априори привыкли считать удачными, а популярные бренды, ищущие дополнительных возможностей рекламировать себя, не преминули освоить новую планку.

В последние пару лет ряд марок, от Adidas до Gucci, привлекали художников для создания уличных предметов искусства. К примеру, радужный мурал от Paul Smith стал настоящей сенсацией: его нарисовали в честь международного проекта Pride для Instagram. Множество знаменитостей позировали на фоне радуги и тем самым привлекли внимание общественности к проекту, а хештег #pinkwall был упомянут по меньшей мере 60 тысяч раз. Тогда в мае розовая стена Paul Smith получила апгрейд впервые со времени ее создания, то есть с 2005 года.

«Муралы добавляют душевности нашим рекламным кампаниям», – так говорит Жак Пани, президент бренда Shinola.

Внешняя стена их магазина в Майами стала местом для выставки стрит-арт культуры, которая обновляется каждые три месяца. Такие масштабные художественные работы неизменно добавили бренду популярности в соцсетях: общество интересует не только селфи на фоне мурала, но и процесс его создания – видео у Shinola на Instagram набрало почти 6 800 просмотров.

Два хороших примера, когда модель + мурал = успех, продемонстрировали Кендалл Дженнер и Кэндис Сванепул. Селфи Кэндис с реалистичной копией самой себя, нарисованной для рекламы Givenchy, собрало 200 тысяч лайков, но Кендалл в этом снова побила все рекорды – видео, в котором она объявляет свой новый статус посла Adidas на фоне мурала с логотипом марки, посмотрели почти 8 миллионов пользователей.

«Что нам делать со всем этим будущим?» – вопрошает мурал Gucci с одной из стен нью-йоркского Сохо. Алессандро Микеле не только привлек художницу Coco Capitán к работе над своей новой коллекцией, но и увековечил философские вопросы на Gucci Art Wall.

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