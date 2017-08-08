4 страсти Джереми Скотта

Кто как не Джереми Скотт способен воплотить сумасшедший дух времени с его лаконичным дизайном и максимализмом. Как-то раз американский дизайнер заявил: «Мы живем в поп-мире, а я в нем поп-дизайнер. Так же, как мой кумир Энди Уорхол был поп-художником. Это правила игры, и они меня устраивают». С этих слов все и началось. Сегодня дизайнеру исполняется 43 года – и он до сих пор заигрывает с модой, не давая ей погрязнуть в серьезности.

В 1997 году выпускник института Пратта основал собственный бренд Jeremy Scott и поехал покорять Париж. В модной столице он представил свою первую коллекцию, материалом для которой послужили бумажные медицинские халаты. Необычную одежду сразу заприметили музыкальные исполнители, которые предложили Джереми создавать для них концертные костюмы. Бритни Спирс, Мадонна, Кэти Перри, Леди Гага – лишь небольшой список клиентов дизайнера.

Спустя время, в 2013 году, Скотту предложили место на посту креативного директора в итальянском модном Доме Moschino. Его приход положил начало новой эры для бренда. О последних линиях, выпущенных под руководством Росселлы Джардини, которые потеряли былой задор, все начали забывать. Из сезона в сезон на одежде начали появляться оригинальные принты с изображением знаковых героев и объектов поп-культуры: логотип McDonald’s, Barbie, персонажи мультфильмов Спанч Боб, Микки Маус и многие другие. Сегодня каждый новый показ не уступает по оригинальности предыдущему, а Джереми радует креативными идеями.

В честь дня рождения модельера редакция FW-Daily выделила четыре страсти, без которых не обходятся его коллекции.

Поп-культура

Представить, что в коллекции Джереми не будет хоть одного элемента, который отображал бы увлечения современного общества – невозможно. К примеру, последняя линия вдохновлена греховным Лас-Вегасом. В ней нашлось место кожаным костюмам, изображениям мультяшных героев и ковбойской эстетике.

Уличная мода

Хип-хоп культура и уличный стиль – один из основных источников вдохновения для Джереми. Зачастую это выражается в броских аксессуарах – золотых цепях или массивных серьгах, но также и в хулиганской подаче, где есть место как стразам, так и твидовым костюмам, как у Chanel. Главное – не бояться экспериментов.

Спорт

Начиная с 2004 года, Скотт сотрудничает с обувным брендом Adidas. Совместно они создали несколько коллекций кроссовок и спортивной формы, которые вряд ли подойдут для пробежки, но пригодятся в роли нестандартного наряда для вечеринки.

Логомания

Если вещь под брендом Moschino или Jeremy Scott, она точно будет украшена фирменным логотипом, даже если от него будет рябить в глазах.

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