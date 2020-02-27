40 легендарных образов Элизабет Тейлор

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Элизабет Тейлор – одна из легенд «старого Голливуда», классической киносцены, героини которой не менялись ежегодно, а прочно, на века занимали место как на кинематографическом Олимпе, так и в статусе иконы стиля. Ее образ эволюционировал с годами, но узнаваемые элементы – подчеркнутая сексуальность, дорогие ткани, массивные ювелирные украшения, вечерний макияж, насыщенные цвета и яркие принты – Тейлор взяла на вооружение еще в молодости, когда поняла, что ее «детская» карьера окончена (актриса снималась и выступала на сцене с 12 лет) и пора стремиться к «серьезному» кино.

На ней одинаково элегантно выглядели как образы new look от Dior, покорившие мир в конце 50-хх, так и вызывающе откровенное нижнее белье – ведь именно в нем она преимущественно предстает перед зрителями в фильме «Кошка на раскаленной крыше», который со временем стал культовым. Для своего первого бракосочетания Тейлор выбрала ярко-желтое платье и венок из ромашек, а свои образы в стиле 70-хх, с «огуречным» рисунком и хиппи-мотивами дополняла драгоценными колье, умудряясь даже стиль «детей любви», приземленный и умышленно недорогостоящий, сделать гламурным. До последних дней Тейлор следила за своим внешним видом и появлялась на публике лишь в идеально собранных образах. Сегодня ей могло бы исполниться 85 лет, в честь чего мы решили вспомнить самые яркие наряды актрисы, чей стиль во многом определял моду второй половины ХХ века.

Подготовила Александра Даруга