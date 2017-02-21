45 финальных сцен оскароносных фильмов в одном видео

0 0 0

Церемония вручения одной из главных кинопремий пройдет уже 26 февраля. Среди претендентов на титул «Лучшего фильма» года лидирует нашумевший мюзикл «Ла-Ла Ленд»: ставки на него принимаются с коэффициентом 2 к 7. Следом за ним – драмы «Лунный свет» (9/1) и «Манчестер у моря» (1/28). Шансы у остальных номинантов получить статуэтку еще ниже. Впрочем, предоставим судьям Оскара решать, кто станет победителем в 2017. А пока можем вспомнить, кто побеждал на протяжении последних 45 лет.

Режиссер и монтажер Альберт Гомес собрал в один ролик финальные сцены картин, которые получили «Оскар» в номинации «Лучший фильм» с 1970 по 2015 год. Среди них «Форрест Гамп», «Титаник», «Красота по-американски», «Старикам здесь не место», «Миллионер из трущоб» и многие другие легендарные фильмы. Полный список использованных в ролике лент можно найти в описании видео на сайте Vimeo.



Подготовила Александра Даруга