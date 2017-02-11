5 основных причин почему ваш пресс-релиз никто не прочитает

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Несмотря на крищущие заявления некоторых экспертов, пресс-релиз, как формат подачи информации, не умер. Другое дело, что в большинстве случаев он используется неверное, либо попадает не в те руки. Мы попросили автора курса Media & Communication Илью Кабачинского рассказать об основных ошибках в пресс-релизах и объяснить, как таки добиться, чтобы он попал нужным людям.

Если вы отправите что-то подобное — вам уже не повезло



Выбирайте себе равного

Очень часто молодые команды, стартапы или дизайнеры готовят пресс-релиз и отправляют его в крупнейшие медиа. Очевидно, что шанс получить публикацию критически мал: журналист чаще всего не будет писать о проекте, которые стал полноценным бизнесом, а представляет из себя лишь его зачаток. У многих крупных изданий даже есть соответствующие правила. Никто не хочет рисковать своей репутацией, рассказывая историю дизайнера, который не представит больше одной коллекции или компании, которая никогда не выйдет за пределы $2 000 оборота в месяц.

Но есть целый ряд изданий, которые даже о мелком бизнесе пишет с огромным удовольствием и часто даже специально пишет о таких людях. В начале нужно ориентироваться именно на таких, рассказывать им свою историю, делиться опытом. И чем маленьких изданий вас заметит, тем выше шанс через какое-то время получить одобрение от более крупной площадки.

Будьте всегда на связи

Если вы отправили пресс-релиз, а на уточняющие вопросы отвечаете по 2-3 дня, то наладить нормальную коммуникацию с журналистами врядли удастся. Ценятся всегда те, кто отвечает быстро, максимум пару часов. Ведь если вы думаете, что отправив письмо, уже сделали всю работу — это ошибка.

Что избежать такого, попробуйте добавить всех интересных вам журналистов в Facebook и дайте знать, что готовы всегда оперативно ответить на любые вопросы. При этом официальные пресс-релизы необходимо все также отправлять по почте. Facebook воспринимайте только как способ для быстрой коммуникации.

Здесь важно понимать, что журналисты всегда ценят людей, готовых оперативно дать комментарий или объяснить непонятный вопрос. Дав понять, что вы имено такой человек, есть шанс получить не только публикацию пресс-релиза, но и в будущем появляться в прессе в роли комментатора. Для вас это еще один способ засветиться в прессе.

Структура

В зависимости о того, представляете вы компанию или бренд, в пресс-релизе должен быть определенный набор информации. Получили инвестиции — сколько, от кого, когда, на что пойдут день. Выпустили коллекцию — когда, где показали, идея. Причем, в каждом из вариантом много писать не нужно, достаточно ключевых моментов. Конечно же, фотографии. Не стоит забывать, что большая часть изданий не может поставить вертикальную фото на миниатюру. Позабодьтесь об этом, чтобы журналист не вырезал фото и не отсекал элементы, которые вам будут нужны. Здесь же: если вы присилаете в издание фото с кредитом от конкурирующего издания, позабодьтесь указать, что проблем с его публикацией не будет. Чем хуже будет оформлен каждый аспект, тем меньше шансов получить внимание журналиста.

Пресс-релиз — не художественный текст

Сегодня это самая большая проблема. Часто вместо того, чтобы писать конкретно и по делу, пиарщики начинают рассказывать длинные истории с множеством эпитетов. Никто не хочет читать ваших рассказов, это уже давно не продает. “Изящный”, “Уникальный”, “ДНК бренда” и далее по списку — нет. Показали коллекцию — ткани, фасоны, крой и другая полезная информация. И 2-3 предложения о задумке. Рассказываете о своем стартапе — какую проблему он помогает решить. В мире очень мало “уникальных” проектов и даже если ваш именно такой, уж лучше журналист сам это поймет в общении с вами.