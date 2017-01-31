5 правил работы с моделью от Дениса Манохи

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Украинский fashion-фотограф, преподаватель курса Fashion Photography в Kiev Fashion Institute, Денис Маноха специально для нашего сайта назвал 5 правил работы с моделью, чтобы съемка удалась. Сейчас Денис регулярно снимает для таких изданий, как L’Officiel, XXL, Pink, Elle, Cosmopolitan.

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1. Запрашивайте самую актуальную информацию о модели.

На этапе подбора модели всегда запрашивайте наиболее актуальную информацию о ней. Идеальный вариант — опираться на сделанные в тот же день снэпы (стандартные портреты и кадры в полный рост, в анфас и профиль). Кроме того, не ленитесь уточнять самые банальные и кажущиеся очевидными нюансы, иначе вы рискуете столкнутся с такими приятнейшими сюрпризами, как поход в парикмахерскую на прошлой неделе, когда вам нужны длинные волосы, а парики или трейсы не предусмотрены, ногой на пару размеров больше, чем предполагалось, когда вы снимаете обувные тренды, или непроколотыми ушами, когда почти все ювелирные украшения на съемке — серьги. Это расстроит не только вас с командой, но и модель тоже.

2. Четко доносите до модели, каким вы хотите видеть финальный результат.

Помните о том, что вы вместе со всей командой, в первую очередь, должны четко понимать, чего именно вы хотите добиться и каким должен быть финальный результат. Ведь если даже вы сами не понимаете, что должно в конце получиться, а у вас в голове витают только абстрактные идеи, то каким образом модель, попавшая в вашу команду за несколько часов до съемки, должна понимать, что от нее требуется, как вести себя перед камерой и что вообще что она тут делает? Отсюда вывод: всегда составляйте референсы даже к самым небольшим своим съемкам, собирайте команду загодя и работайте над съемкой все вместе, чтобы каждый имел вполне конкретное представление о финальном результате и о своей части работы. В таком случае вам не составит труда донести это и до модели.

3. Всегда говорите с моделью перед съемкой.

Наверное, каждый фотограф знает, что между официальным и непосредственным началом съемки проходит от получаса, что реже, до полутора-двух часов, что чаще, когда модель красят, делают маникюр, сооружают из ее волос причудливые конструкции и т.п. Как же фотограф должен провести это время? Конечно, с одной стороны, возможность поспать хотя бы на полчасика дольше кажется безумно заманчивой, но не стоит поддаваться этому соблазну! И этому есть три вполне весомые причины. Первая более чем банальная — нужно расставить и настроить свет. Кроме того, даже если вы тщательно подготовились к съемке, разичные проблемы, доводящие вас до инфаркта, начнут происходить уже на первых этапах, так что помощь в их решении — вторая причина встать с кровати в день съемки пораньше. Кроме того, если что-то радикально изменится, пока вас не будет, снова войти в курс дела будет достаточно тяжело. И третья причина, которая на первый взгляд может показаться не особо важной, — у вас будет возможность поговорить с моделью перед съемкой. Думаю «моменты волшебства», которые заставляют фотографа гордиться одним-единственным кадром из нескольких сотен, случались с вами неоднократно. Но откуда же это волшебство берется? Исключительно из той «связи», которую вы можете наладить между вами и моделью перед съемкой. Поэтому потратьте полчаса на то, чтобы обсудить смысл жизни, погоду или Тунгусский метеорит — поверьте, это окупится!

4. Показывайте модели промежуточные кадры во время съемки.

Во время съемки говорите с моделью. Очень хорошо, если вы раньше уже работали вместе, но если на съемке вы столкнулись впервые, то модели необходимо время, чтобы привыкнуть к вашей манере работать. Чтобы было нагляднее, давайте представим , что вы на некоторое время поменялись местами. Приходите вы на съемку, вас красят, делают прическу и одевают в невероятный наряд. Потом вы становитесь собственно перед камерой и… фотограф молчит. Не знаю, что случилось бы с вами, но у меня, скорее всего, начался бы панический приступ. Где-то тоже самое случилось бы и с начинающей моделью. Те, у кого больше опыта и кто более изобретательный, и тут выкрутятся, но об атмосфере непринужденности стоит забыть. Теперь у вас другая съемка: повторим все вплоть до «невероятного наряда», становитесь перед камерой и… ваша работа заключается в «поднять подбородок на два сантиметра выше», «передвинуть правую руку на пять влево» и «замри на пять минут, я попробую пару ракурсов». Это, конечно, может показаться почти комичным, но так работают многие именитые фотографы — и кадры получаются правда потрясающими. Только модели после таких съемок обычно в чуть менее потрясающем состоянии.

Конечно, сколько в мире фотографов, столько и мнений относительно того, как правильно работать с моделью, но если спросите меня, то общение крайне важно! Расскажите о том, что вы от нее хотите в этом конкретном кадре, как плавно ей нужно двигаться, почему не стоит поворачивать лицо вправо, влево, вверх или вниз. И показывайте модели время от времени, что именно получается — так вам обоим будет легче добиться идеального кадра. И жизнь ваша, и всей команды станет существенно легче!

5. Давайте возможность модели отдохнуть во время съемки.

Делайте перерывы! Кроме тех случаев, когда у вас есть всего 15 минут на то, чтобы снять Королеву Великобритании в Букингемском дворце, давайте иногда возможность всей команде отдохнуть. Зачастую короткий перерыв на попить, съесть банан, разрушить легкие или банально посидеть может творить чудеса! Помните, что несколько часов бегать, прыгать и размахивать платьем в разные стороны, при этом сохраняя на лице выражение строгой сексуальности, довольно сложно (снова ставим себя на место моделей). Так что дайте же модели и всей команде в правильный момент эти пару мгновений отдыха и, поверьте, все заработают с удвоенной энергией.

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