5 простых шагов: приходим в себя после праздников

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Нередко новогодние праздники оказываются испытанием на выносливость: бесконечные гости, застолья и вечеринки не лучшим образом сказываются на здоровье, а также на настроении, с которым вы вскоре вернетесь к работе. Редакция FW-Daily собрала несколько простых пунктов, соблюдая которые, вы быстро восстановитесь после каникул.

Следите за питанием

Естественно, праздничные ужины предполагают далеко не самый полезный рацион. Здесь важно вовремя остановиться, чтобы после не считать стремительно набранные килограммы, а также ухудшившееся состояние кожи и волос. Не имеет значения, насколько по вам соскучились родственники и какое «коронное» блюдо приготовила подруга: научитесь говорить «нет» излишествам. А те, кто относится к вам с вниманием, обязательно поймут, что вы просто заботитесь о здоровье, а не хотите обидеть их отказом.

Найдите день «для себя»

В праздничной суматохе можно забыть толком отдохнуть, поэтому очень важно выделить хотя бы один день каникул, который вы проведете в спокойствии. Отправляйтесь в парк или на загородную прогулку, сходите в одиночестве в кино, примите ванну, почитайте книгу. Дайте организму шанс восстановиться, ведь выходные пролетят быстро, и вскоре вам с новыми силами придется браться за работу.

Восстановите режим сна

Бессонная новогодняя ночь обычно переворачивает биологические часы с ног на голову. Постепенно возвращайте сон в привычное русло. Главное – не привыкнуть просыпаться к полудню, поскольку тогда возвращение к рабочему распорядку станет поистине мучительным.

Начните выполнять новогодние обещания

Прямо сейчас! Новую жизнь не начнешь с понедельника, новой недели, с началом рабочих дней. Если вы решили в 2017 посвятить больше времени спорту и бегать по утрам – приступайте к выполнению обещаний. Легкие физические нагрузки помогут организму справиться с перееданием, алкоголем и войти в нормальный режим сна.

Спланируйте рабочую неделю

Не исключено, что возвращение к рабочим будням после ярких каникул станет тяжелым моральным испытанием. Подготовьтесь к нему: придумайте, какие лекции хотели бы прослушать, в какие музеи и театры сходить, а также – чего от вас будут ждать на рабочем месте. Найдите время, чтобы составить себе план – поверьте, на вашем настроении это отразится лучшим образом, а еще – приятно удивит босса.

Подготовила Даруга Александра