5 универсальных увлажняющих средств для жирной и проблемной кожи

C приходом весны обладательницам жирной и проблемной кожи особенно трудно отказаться от активных компонентов, скрабов, пилингов и разнообразных кислот в сторону простого увлажнения и защиты. Да чего скрывать, многие из нас в принципе пренебрегают увлажняющими кремами: кто-то от страха усугубить проблему, а кто-то от простого непонимания. Почему так важно недопустить обезвоживания, и какими кремами стоит пользоваться обладателям жирной кожи – разбиралась основательница онлайн-журнала об уходе Beauty Advisor Кристина Обломская.

Люди с кожей жирного типа склонны пренебрегать увлажняющими средствами в пользу болтушек, пилингов, бактерицидных и супер-очищающих средств. Все это происходит от непонимания того, что жирная кожа производит избыток липидов, но воды ей по-прежнему недостаёт. В результате такого ухода кожа по-прежнему остается жирной плюс становится обезвоженной. Восстановите ее водно-жировой баланс, и часть проблем решится как будто сама по себе. Однако выбрать увлажняющее средство для такой кожи — целая история. Некоторые виды масел могут засорять поры, порой это происходит и из-за содержания диметикона и минерального масла — известных эмолентов. В нашем списке — 5 средств, прошедших испытания на жирной коже в разных условиях, и каждое из них заслуживает наивысшей оценки.

Moisture balancing lotion, January Labs*