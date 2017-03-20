5 универсальных увлажняющих средств для жирной и проблемной кожи

C приходом весны обладательницам жирной и проблемной кожи особенно трудно отказаться от активных компонентов, скрабов, пилингов и разнообразных кислот в сторону простого увлажнения и защиты. Да чего скрывать, многие из нас в принципе пренебрегают увлажняющими кремами: кто-то от страха усугубить проблему, а кто-то от простого непонимания. Почему так важно недопустить обезвоживания, и какими кремами стоит пользоваться обладателям жирной кожи – разбиралась основательница онлайн-журнала об уходе Beauty Advisor Кристина Обломская.
Люди с кожей жирного типа склонны пренебрегать увлажняющими средствами в пользу болтушек, пилингов, бактерицидных и супер-очищающих средств. Все это происходит от непонимания того, что жирная кожа производит избыток липидов, но воды ей по-прежнему недостаёт. В результате такого ухода кожа по-прежнему остается жирной плюс становится обезвоженной. Восстановите ее водно-жировой баланс, и часть проблем решится как будто сама по себе. Однако выбрать увлажняющее средство для такой кожи — целая история. Некоторые виды масел могут засорять поры, порой это происходит и из-за содержания диметикона и минерального масла — известных эмолентов. В нашем списке — 5 средств, прошедших испытания на жирной коже в разных условиях, и каждое из них заслуживает наивысшей оценки.
Moisture balancing lotion, January Labs*
Одно из открытий 2016 года, этот лёгкий увлажняющий лосьон в экономичной тубе объемом целых 60 мл — настоящая находка для жирной и проблемной кожи. Легкий крем на основе растительных масел и ботанических экстрактов не оставляет ощущения липкости, зато придает легкое естественное сияние (не путать с маслянистым блеском) и служит отличной базой под макияж. Лосьон напоминает о том, что правильные масла в правильных пропорциях работают на красоту и здоровье жирной кожи, у которой часто нарушен гидролипидный баланс. Бонус: легчайший аромат, отсутствие красителей, а также успокаивающие сок алоэ вера, экстракт зеленого чая и ромашки в составе делает его пригодным и для реактивной кожи.
Дополнительный шаг в увлажняющей рутине нужен всем — на стыке сезонов увлажнения от одного лишь крема явно недостаточно. Прозрачная сыворотка c водянистой текстурой содержит гиалуроновую кислоту и витамин В5 (пантотеновую кислоту), впитывается почти мгновенно, не оставляя плёнки. Кожа сразу становится мягче, сухость, стянутость и раздражение исчезают. Это базовое средство с понятным составом просто хорошо делает свою работу – так, возникшие после отпуска в тропиках и возвращения в холодные края тонкие линии сухости на лбу Hydr8 B5 одолела за 3 дня. Справляется с обезвоженностью любой степени выраженности, но не стоит забывать «запирать» влагу в коже с помощью крема с эмолентами.
Крем Active Moist, Dermalogica
Для тех, кто боится масел в составе средств для жирной и проблемной кожи, создан крем Active Moist от Dermalogica. В его составе – аминокислоты шелка и растительные экстракты лимона, огурца и лаванды, обладающие антибактериальным, себорегулирующим и поросуживающим действием. Впитывается быстро, не оставляет жирной пленки, мгновенно смягчает кожу. Эксперты Dermalogica рекомендуют использовать крем в паре с тоником и бустером, усиливающими проводимость и действие крема.
Микробиоклеточный себорегулирующий крем Guam*
Проходил тестирование в самых жестких условиях – влажном тропическом климате, где жирный блеск появляется на коже через час-два. Помогая поддерживать баланс влаги в эпидермисе, препятствует обезвоживанию, а благодаря антибактериальным и вяжущим компонентам в составе оставляет кожу чистой и продлевает ее матовость. Так, вместо жирного блеска лицо сияло чистотой и свежестью, а поры даже спустя долгое время остались чистыми. В списке компонентов – биоактивный экстракт ламинарии и морского планктона, комплекс масел – миндальное, жожоба, мимозы, подсолнечника и персика; органические экстракты березы и одуванчика, гиалуроновая кислота среднего и высокого молекулярного веса. Кроме того, у крема «чистый» состав без минерального масла, парафина, парабенов и продуктов животного происхождения.
Azulene Moisturiser, Bravura London*
Британский косметолог Аманда Элиас, которая основа марку Bravura London, считает, что средства по уходу за кожей должны продаваться по доступной цене, поэтому увлажняющий крем с азуленом, разработанный для реактивной проблемной кожи, стоит всего 10 фунтов. Работает при этом не хуже своих конкурентов: увлажняет, успокаивает и оздоравливает кожу. Учитывая, что главный акцент в уходе от Bravura London – это отшедушивание с помощью AHA и BHA-кислот, крем создан, чтобы помогать коже самовосстанавливаться. В составе крема нет воды, его основа – это натуральный гель алоэ вера, смешанный с растительными экстрактами, маслами, пантенолом и витамином А. Косметику бренда доставляют по всему миру – в Украину посылки из Лондона приходят за 4-5 дней.
*продукты подходят для веганов и вегетарианцев.