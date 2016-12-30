5 знаковых вещей всемирно известных Модных домов

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Мода — изменчивое направление, каждый раз принимающее новые и непредсказуемые формы. Дизайнеры выступают в роли художников, реформируя обычные вещи в предметы одежды. Они играют с кроем, цветами и формами, не боясь отойти от навязанных стереотипов. Редакция FW-Daily определила пятерку Модных домов, которые создали оригинальные вещи и вошли в историю как революционеры.

«Бар» жакет от Кристиана Диор

Этот французский Модный дом знают даже те, кто далек от моды. Образы Диор вдохновлены женственными формами, а силуэты отличаются четкостью. Изобретенный Кристианом Диором стиль new-look в 40-х перевернул моду с ног на голову. До него девушки носили свободные платья, а с приходом кутюрье – подчеркнули талию и показали изящную линию плеч. Знаковый жакет «Бар» дизайнер создал для нового поколения девушек, свободных от условностей. Узкая талия и закругленные края баски определили дух всей эпохи. С того времени легендарный жакет не сдает позиций и интерпретируется модельерами по всему миру.

Твидовый жакет Коко Шанель

Легендарный твидовый жакет ассоциируется с изящностью и элегантностью. В 70 лет французский дизайнер Коко Шанель переосмыслила твидовую плотную шерстяную ткань, которая применялась лишь в мужских костюмах и пальто. Коко создала комфортную модель, без лацканов и воротника, которая взбудоражила 50-е. Долгое время жакет относили к предмету гардероба богатых и знаменитых, и это не удивительно. В свое время его носили Жаклин Кеннеди, Сьюзи Паркер, Грейс Келли и другие. С приходом Карла Лагерфельда жакет является неотъемлемой частью любой коллекции. Классика смешивается с новыми тенденциями, а форма постоянно меняется, неизменным остается только твид.

Платье с запахом от Дианы фон Фюрстенберг

Возвратить женщине былую легкость и удобство решилась Диана фон Фурстенберг. В 1972 она сняла с женщин длинные туники в стиле хиппи и предложила надеть истинно женскую вещь – платье. Однако Диана не первая, кто придумал платье с запахом. Еще 1942 Клэр Маккардел представила американской публике революционный вид платья и произвела фурор. В 60-х Бетси Джонсон также попыталась преобразить женщину, однако затмить мини юбки и А-силуэты оказалось непросто. Диана выбрала правильное время для представления оригинального платья, в котором сделала более глубокое декольте, а запах – проще. 1977 год Vogue объявляет «Годом платья с запахом». Платье-халат до сих пор считается одним из самых удобных предметов женского гардероба – его можно надеть в любой ситуации.

Сумка Биркин от Hermes

Сумку Биркин от Hermes трудно обойти стороной. Все началось в 1984, когда одну из моделей назвали в честь известной англо-французской актрисы Джейн Биркин. Вот уже несколько десятилетий этот аксессуар от Hermes считается определением статуса молодой элиты. Даже в моменты экономического кризиса цена на эту модель не снижались. Чтобы стать ее обладателем, необходимо записаться в лист ожидания в одном из фирменных магазинов. Основой аксессуара является телячья кожа, отдельные экземпляры изготавливаются из кожи аллигатора. Ее сложно поцарапать, а фурнитура создана из золота или палладия.

Тренчкот от Burberry

Это сейчас тренчкоты от английского бренда носят, чтобы защититься от дождя или просто для красоты. Изначально Томас Берберри создавал его для британской армии во времена Первой мировой. За счет плотной ткани, габардина и теплой бомбообразной подкладки, они отлично утепляли и защищали от влаги. В 40-х актеры кино начали появляться в милитари образах, что принесло огромную популярность этой модели пальто. Сейчас статус тренчкотов такой же высокий, как и сто лет назад. Палитра у пальто обширна, но традиционными считаются тренчи коричневых оттенков облегающего фасона.

Текст: Иванна Пертрович

Подготовила: Екатерина Горбенко