70-е и монохром в коллекции Rotsaniyom FW 17-18

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Понгсак Офф Кобраттанасук – необычный гость на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. 14 сезон недели моды уже стал рекордсменом по количеству иностранных гостей в расписании, и дизайнер из Таиланда – одно из его безусловных открытий. Киев увидел коллекцию, которая выразительно контрастировала с пасмурной погодой первого дня, насыщенной цветовой гаммой других показов, которые открывали Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, и привычным набором силуэтов и предметов гардероба, характерных для сезона осень-зима. В то же время, линия была безупречно выдержана в рамках эстетики бренда, который называет женственность и легкость в сочетании с умением следовать собственному вкусу, не подчиняясь ожиданиям общества, своим ДНК.

Rotsaniyom показал образы в исключительно монохромной белой гамме. Платья-мешки, свободные прямые брюки, футболки, объемные пиджаки-накидки с многослойными воланами на плечах – эти вещи, дополненные овальными солнцезащитными очками с стиле 70-х с темными непрозрачными стеклами, создали на подиуме космическую атмосферу. Судя по лукбуку, именно этого и добивался дизайнер. В то же время, представленные по отдельности, элементы коллекции вполне носибельны, и станут как отличным вариантом для особенного выхода, так и частью повседневного гардероба.

Шелковые платья-пеньюары бренд Rotsaniyom покрыл рюшами, юбки длиной чуть ниже колена – ажурной бахромой, а практически каждый рукав был оторочен кружевом. Вместе эти белоснежные ажурные элементы превращали моделей в невесомых сказочных героинь, и, несмотря на то, что в условиях украинской зимы коллекция будет уместна скорее летом, чем зимой, с легкостью можно представить себе киевлянку, которая с ног до головы одета в вещи таиландского бренда в жаркий июльский день. Этому способствуют как струящиеся силуэты, не сковывающие движения, так и натуральные материалы, среи которых шелк, лен и тюль.

Как рассказал Офф в своем интервью FW-Daily, его наряды для тайской публики, консервативной и сдерживаемой сотнями неписанных, но исторически обусловленных культурных норм, касающихся в том числе одежды, часто кажутся провокационными. Что ж, вполне возможно, что именно в лице украинских it-girls Rotsaniyom нашел тех благодарных клиентов, которые уже сейчас готовы добавить в свои будни немного лаконичности и юношеской беззаботности – впрочем, к возрасту эти качества коллекции не имеют никакого отношения: если ультра-короткие платья скорее оценит молодежь, то закрытые однотонные футболки с фигурной драпировкой будут уместны в гардеробе женщины любого возраста.

Фото: Константин Черничкин/MBKFD

Текст: Анастасия Малая