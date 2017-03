«А вообще нужен ли девушке букет цветов?»: GIBSH представил лукбук коллекции FW 17-18

0 0 0

Бренд GIBSH впервые показал коллекцию на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days в рамках программы Fashion Scout Kiev в начале февраля. Старт оказался удачным: сразу после недели моды Дмитрий Гибшман отправился в Милан, чтобы представить бренд в рамках шоукейса восточноевропейских дизайнеров MORE DASH: EYE ON THE EAST. По возвращении состоялась презентация лукбука дебютной коллекции, который дизайнер описал оригинальным предложением «А вообще нужен ли девушке букет?»: по словам Дмитрия, любые другие объяснения казались ему неестественными, а именно эта фраза идеально описывает концепт съемки. Рассматриваем снимки современной стильной жительницы города, и наряды ее настолько самодостаточны и эффектны, что ответ на вопрос Гибшамана становится очевиден: нет.

Фотограф Сергей Васильев

Стилист Дмитрий Гибшман

MUA Наталья Васильева

Модель Соня Р (1 mother agency)

Ассистент стилиста Илья Чернышевский

Подготовила Александра Даруга