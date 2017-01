Абсолютный рекордсмен Золотого глобуса: слушаем саундтрек картины «Ла-Ла Ленд»

0 0 0

Сегодня ночью на церемонии вручения премий «Золотой глобус» новая картина Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» лишь подтвердила заверения кинокритиков Венецианского кинофестиваля относительно того, что ей суждено стать одним из триумфаторов приближающегося «Оскара». Пока что безусловным рекордсменом, который получил 7 премий сразу, картина стала по версии Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая вручает «Золотой глобус» с 1994 года. Кроме призов исполнителям главных ролей, премии за лучшую комедию, лучшую режиссуру и сценарий, отдельное признание получил подбор музыки и песня «Сity of Stars».

Композитором фильма стал Джастин Гурвич, бывший одноклассник Шазелла, известный благодаря своей совместной работе с режиссером над картинами «Одержимость», также посвященной музыкальной тематике, и «Гай и Мэдлин на скамейке в парке». Некоторые композиции из «Ла-Ла Ленда», безусловно, имеют все шансы стать легендарными. «City of Stars», «The Fools Who Dream», «Another Day of Sun», «Mia and Sebstian’s Theme» и ее прощальную, трогательную версию «Epilogue» можно прослушать на Youtube или Spotify.

Несмотря на то что в украинском прокате фильм выйдет лишь 12 января, в некоторых кинотеатрах посмотреть «Ла-Ла Ленд» можно уже сегодня.

Подготовила Александра Даруга