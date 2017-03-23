Мода

adidas открыл тестовый магазин по производству индивидуальных вещей

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Спортивный немецкий гигант adidas открыл тестовый магазин, где покупатели смогут приобрести свитер с дизайном, который создали самостоятельно. Толчком к началу проекта стала возможность в дальнейшем сократить расходы на производство и доставку вещей индивидуального пошива в магазины. В pop-up магазине Берлина покупатель сможет сам придумать дизайн шерстяного свитера, который свяжут, постирают и высушат в течение нескольких часов за €200.

Первый шаг на пути к созданию идеального свитера — комната с аппаратом, где записаны десятки различных узоров и цветовых решений, которые проектируется на покупателя и меняются одним движение руки. В день магазин производит и продает до 10 свитеров.

image«Если мы дадим потребителям то, чего они хотят, где и когда они хотят — мы сможем уменьшить риск падения потребительского спроса. Потому как в настоящие время мы угадываем, что может стать популярным», — сообщили представители компании.
Таким образом adidas хочет сократить до 50% времени, затрачиваемого на производство. Магазин Knit for You является частью исследовательского проекта, судьбу которого определят отзывы потребителей.

Подготовила Янина Борисова 

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