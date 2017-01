adidas представил модный короткометражный фильм «Original is Never Finished»

0 0 0

Сегодня adidas запустил новую рекламную кампанию направления Originals, выпустив видео с молодыми инфлюэнсерами различных сфер – музыки, скейтбординга и других видов спорта, моды и искусства.

Художественное видео сопровождается ремиксом легендарной композиции Фрэнка Синатры «My Way», которую хором исполняют его участники. В плане позиционирования фильм скорее направлен не на аудиторию профессиональных спортсменов, а на модное движение streetwear и «уличной культуры». Среди знаменитостей, принявших участие в создании «Originals Is Never Finished», певцы Снуп Догг и Дев Хайнс, перспективные американские баскетболисты Карим Абдул-Джаббар и Брэндон Ингрэм, канадская художница Петра Коллинз, французский скейтбордист Лукас Пуиг. Таким образом команда Originals собрала представителей сразу нескольких поколений международных трендсеттеров, чьим заданием в плане позиционирования бренда является переопределение классической эстетики марки. Напомним, что adidas не в первый раз представляют впечатляющие творческие рекламные фильмы: в прошлом году их ролик «Your Future Is Not Mine» моментально попал в многочисленные рейтинги лучших модных видео.

Подготовила Александра Даруга