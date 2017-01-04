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Agent Provocateur ищет нового инвестора

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По прошествии двух лет после того, как британской компанией 3i было принято решение отложить продажу Agent Provocateur, владелец снова заявил о поиске покупателя или инвестора для люксового бренда нижнего белья.

Как сообщает The Financial Times, на данный момент ритейлер переживает трудные времена и нуждается в дополнительных инвестициях, которые бы вдохнули жизнь в мировую сеть брена, а также подняли бы общий рейтинг продаж.

Еще в ноябре прошлого года розничная сеть Agent Provocateur, а также количество персонала должны были быть сокращены на 30%, в то время как вторая линия бренда,  L’Agent, дизайнерами которой являются сестры Пенелопа Крус и Моника Крус Санчес, – и вовсе закрыта.

Напомним, что Agent Provocateur продается в 111 магазинах 29 стран мира, а также на сайте Net-a-Porter.com. Когда приватная компания 3i приобрела люксовый бренд в 2007 году, он имел всего 15 магазинов.

Подготовила Анастасия Малая

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