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Актриса Дрю Бэрримор поделилась своими beauty-секретами

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«Утром мне всегда не хватает времени для того, чтобы создать макияж», — объясняет голливудская актриса Дрю Бэрримор в новом эпизоде «Beauty Secrets» американского издания Vogue. Всего за несколько минут звезда экранизаций «Инопланетянин», «История вечной любви», «Всё путём» и многих других, поэтапно рассказывает обо всех косметических средствах, которые наносит в процессе создания дневного макияжа. Помимо этого, Дрю демонстрирует как просто и быстро можно создать укладку, надеть красивое платье и подготовится к новому рабочему дню.

Подготовила Екатерина Горбенко

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