Коллекции

Акцент на талии в коллекции Bottega Veneta FW 17-18

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Бренд Bottega Veneta во главе с немецким дизайнером Томасом Майером представил новую осенне-зимнюю коллекцию. На этот раз основным акцентом в работе Майера стала завышенная линия плеч и тонка талия. По словам дизайнера, «все линии и отметки, нарисованные карандашом, должны создавать ощущение будто они с точностью перенесены с эскиза на ткань». Большинство нарядов сфокусированы на зауженной линии талии, которая придала моделям более стройный, утонченный силуэт. Наряду с женскими образами, Томас Майер задействует и мужские. Большинство из них — современные смокинги, удлиненные пальто, классические рубашки с бабочками и более расслабленные брючные комплекты со спортивными жакетами.

43-летнюю чешскую супермодель Еву Герцигову, которая открывала показ, дизайнер предпочел облачить в облегающую водолазку черного цвета с округлыми плечами, брюки галифе, высокие перчатки, а также в кожаные ботфорты винного оттенка. С каждым последующим выходом Майер вводит более яркие оттенки, а также серию вечерних шелковых платьев с V-образными вырезами в стилистике 50-х. Помимо этого, дизайнерская команда Bottega Veneta разработала ряд невероятных, пышных шуб из козьей, длинной шерсти, и более сдержанные, однотонные пальто, в которых все модели выглядели особенно женственно.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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