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Алехандро Иньярриту снимет фильм с эффектами виртуальной реальности при поддержке Fondazione Prada

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Fondazione Prada совместно с американской компанией Legendary Entertainment финансируют создание нового экспериментального фильма Алехандро Иньярриту, а также выступят его продюсерами.

Оскароносный режиссер снимет короткометражку, посвященную истории нелегальных эмигрантов, пересекающих границу Мексики и США. Экспериментальность работы будет заключаться в том, что при ее создании используют технологии виртуальной реальности. Фильм презентуют в Милане уже этой весной.

В январе Иньярриту стал куратором кинофестиваля, организованного фондом Prada, под названием «Flesh, Mind and Spirit» («Плоть, ум и дух»).

Подготовила Александра Даруга

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