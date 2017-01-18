Алекса Чанг в мини-фильме Longchamp о Париже

0 0 0

Британская модель приняла участие в съемке одновременно в двух мини-фильмах марки Longchamp, посвященных французской столице. Режиссером и сценаристом был приглашен Лоик Прижан. Первый короткий ролик получил название «Я люблю Париж», второй — «Парижанка». В кадре популярная it-girl Алекса Чанг прогуливается по окрестностям Парижа, пьет кофе и ест круассаны, а также фотографирует архитектуру. При этом модель не забывает рекламировать аксессуары из новой коллекции Longchamp: ярко-красные, нежно-голубые, белоснежные сумки, а также более компактные из комбинированной кожи с длинным ремешком.

«Алекса органично вписывается в контекст и стиль жизни парижских женщин. Она делает именно то, что хочет, она абсолютно независима, с искренним любопытством, неустанно познает мир, и у нее отличное чувство юмора», — прокомментировал Лоик Прижан.

Подготовила: Екатерина Горбенко