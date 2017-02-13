Новости моды

Александр Вэнг обвинил Филиппа Плейна в плагиате

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Александр Вэнг обвинил Филиппа Плейна в плагиате его идей и шоу, которое было организовано совместно со шведским брендом H&M в 2014 году. Свои доказательства Вэнг разместил на своей официальной странице в социальной сети Instagram сравнив последний показ Plein Sport с Alexander Wang х H&M 2014. К записи дизайнер добавил ироничную подпись «Могу ли я списать твою домашнюю работу? Да, но только так, чтобы никто не заподозрил что ты скопировал ее у меня». Филипп, в свою очередь, отказался от комментариев.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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