Алексей Нилов: «Чем вы лучше остальных?»

Со стороны кажется, что традиционные издания и онлайн-медиа находятся в отношениях холодной войны: читатель отвык платить за информацию «на бумаге», аналоги которой легко найти в интернете, а продажи печатных изданий в Америке стабильно падают на 12-14% в год (по данным Wall Street Journal). Очевидно, что глянцевым обложкам не угнаться за интернет-ресурсами по скорости освещения breaking news, но они стремятся к другому: эксклюзивным материалам, качеству и знанию своего читателя, сохранению традиций и четкой айдентике журнала, которыми не могут похвастаться сайты. Именно поэтому многие медиа дополняют свои печатные версии онлайном, но не отказываются от первых ради вторых. Редакция FW-Daily поговорила с Алексеем Ниловым, главным редактором украинской версии L’Officiel Hommes. Своим успехом издание без лишних слов опровергает заявления о «смерти печати», поэтому мы решили узнать, как появляются вечные истории и кто из украинских героев достоин обложки глянца.

Согласно неутешительной статистике, печатные издания вытесняет digital. Как вы считаете, коснется ли такой прогноз L’Officiel Hommes?

За L’Officiel Hommes большое будущее — и я говорю так совсем не потому, что боюсь остаться без работы. У печатного издания всегда есть душа. Я верю в законы сохранения энергии: любовь и силы, которые мы вкладываем в процесс создания номера, возвращаются увеличением количества читателей. Соглашусь с тем, что у digital есть преимущество — это возможность быть здесь и сейчас, сообщать информацию в реальном времени. Принт сегодня — формат эстетических предпочтений. К примеру, я люблю книжки и журналы, собираю их со всего мира для офисной библиотеки: в интересных обложках, с необычными страницами и уникальным содержанием. Помимо того, что журнал должен быть красивым, он должен иметь интеллектуальную и образовательную составляющую. Создавать в Украине глянец исключительно о моде — бессмысленно. Я нашел золотую середину: журнал о моде для образованных мужчин. На страницах вы не найдете суперпопулярные темы, попсу. Мы рассказываем истории о малообсуждаемых героях, которые заслуживают большего внимания. Если говорить о мужской моде в Украине, более применимо слово «стиль». В Киеве сложно увидеть на ком-то подиумные луки Gucci, но одетых со вкусом мужчин достаточно.

Кто он, настоящий читатель L’Officiel Hommes?

Я всегда против ограничений. Говорить, что целевая аудитория журнала — это состоятельные мужчины 35+, нечестно. Журнал читают и 18-летние, используя его как мотивационную книгу, и мои ровесники, и те, кому за 50. Безусловно, общий показатель читателей дополняют женщины, которым нравится мужской лайфстайл. L’Officiel Hommes — это не только истории и мода, а также путешествия, гастрономия, автомобили, аксессуары. Мы держим руку на пульсе и всегда говорим о самом актуальном за сезон, что касается люкса и досуга.

Как вам удается делать вечные истории?

Интуитивно. Сейчас актуальна тема саморазвития, люди готовы каждый день впитывать новую информацию. Для того чтобы сделать уникальные интервью и спецпроекты, я открываю для себя новых героев со всего мира, о знакомстве с которыми мечтают многие.

Что касается timeless-истории — здесь большую роль играют человеческие качества. Можно быть супермодным, супербогатым, даже суперталантливым, но если у человека нет достоинства — все это бессмысленно. Наши герои заслуживают внимания и могут послужить примером для читателей любого возраста.

Рубрики в журнале готовятся согласно определенной тематике номера?

С одной стороны, я облегчил себе задачу, а с другой — усложнил. Я исключил понятие «тема номера». Любое ограничение влияет пагубно и на читателей, и на команду. Я выбрал для себя направление мультитематичности. Мы балансируем, говорим о том, что происходило в прошлом, происходит сейчас и будет происходить через сто лет. В этом нам помогают специалисты из университета сингулярности, например. В журнале появились колонки о городах будущего и киберпреступлениях. Мы, как Энди Уорхол, пытаемся опережать все медиа на 15 минут, несмотря на то, что выходим раз в сезон. Темы номера нет, но есть главные интервью, кавер-стори, лонгриды. К примеру, мы подготовили большой материал про Netflix — объяснили, как работает компания через инфографику.

Самое интересное интервью в следующем номере, которое взяли вы?

Я его еще не взял. Одним из ключевых будет интервью с Дашей Малаховой и ее отцом Виталием Малаховым к открытию нового сезона в одиозном и от этого не менее прекрасном Театре на Подоле. Интерес заключается в том, что Виталий Малахов — художественный руководитель и главный режиссер. А его дочь Даша — актриса театра. Как она говорит, отец всегда дает ей худшие роли, потому что их больше некому играть. Должен получиться занимательный диалог отца-режиссера и дочери-актрисы о работе знакового для города прогрессивного театра.

Вопрос, который вы любите задавать больше всего?

Мне нравится задавать вопрос: чем вы лучше остальных? Особенно когда кто-то приходит и говорит: «Возьмите у нас интервью, мы должны появиться на страницах L’Officiel Hommes». Ответ на этот вопрос может многое рассказать о личности, будь то дизайнер, создатель автомобиля или спортсмен.

Есть ли в Украине человек, достойный обложки L’Officiel Hommes?

Это больной вопрос, который мучает меня уже третий год (как и пиарщики локальных звезд). Меня обвиняют в том, что я украинофоб и не вижу ни одного украинского героя на обложке. Но это не так. К сожалению, редакционная политика такова, что на обложках могут быть только звезды международного уровня, как Мэттью Макконахи. Что касается украинских героев в мировом масштабе, кроме спортсменов их и нет, а если смотреть внутри страны — это может быть Вакарчук, Дорн, Бадоев. Это не означает, что локальных деятелей нет на страницах журнала. Скажу по секрету, на следующей digital-обложке будет Алан Бадоев, которого запечатлел Дима Комиссаренко к 15-летию творческой деятельности режиссера.

Какое место в вашей жизни занимает fashion?

Большую часть времени я провожу в офисе — то есть в джинсах, кроссовках и свитшотах. Безусловно, я всегда следую дресс-коду, который указан на пригласительных, посещаю Недели мужской моды в Милане и Париже, в курсе последних событий. Мода для меня — неотъемлемая часть жизни. Точнее не мода, а стиль. Я понимаю, что не всем до этого есть дело. К сожалению, мы обременены условной публичностью, поэтому должны выглядеть хорошо, не говоря о том, чтобы быть для кого-то примером. В Киеве достаточно много стильных людей, они периодически появляются на страницах журнала. Эти люди несут в массы культуру того, как правильно и красиво одеваться. Мужская мода в Украине — история нишевая, но имеет место быть.

Икона стиля для Алексея Нилова ?

Если Киев, то это безусловно Олег Рыжов, который всегда выглядит элегантно. Если говорить о мировых звездах — можно назвать Ника Вустера. Или же Брэда Питта, но мы-то понимаем, что за каждой знаменитостью стоит отряд стилистов.

У какой знаковой личности вы бы хотели попросить совет?

Я бы поговорил с Дианой Вриланд, потому что она супермудрая героиня в мире глянца, вклад которой в индустрию сложно оценить. Ну, и завел бы беседу о журналистике с Дэвидом Херстом, который стал родоначальником профессии. Ведь журналистика стремительно развивается, и это уже не та форма, которая была, скажем, 150 лет назад. Журналы сейчас — арт-объекты, их нужно хранить и коллекционировать.

Манеры и стиль какой эпохи вам импонируют больше всего? Какой образ вы бы хотели привить своему читателю?

Я бы жил в 18 веке в Англии или в 16-17 во Франции. Мне нравится эстетика и культура общения в те времена. Недавно я был в отпуске, подавал дамам руку и помогал присесть, что для них было очень удивительно и сопровождалось криками «джентльмен!». Зачастую когда я иду с девушкой и пытаюсь открыть дверь, она бежит вперед, чтобы открыть ее самостоятельно. И что же мне делать? Отпихивать ее или преграждать путь рукой? Возможно, в рамках современности для девушек это норма, но хочется немного поухаживать (смеется). Исходя из того, какие эпохи мне нравятся, пытаюсь спроецировать это на современный мир и, конечно, на журнал. Я бы погостил немного в прошлом, но потом вернулся бы в настоящее. Мне всегда безумно интересно, что будет сегодня, завтра и через 200-300 лет.

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