Алессандро Сартори представил первую коллекцию для Ermenegildo Zegna

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Вчера вечером в Милане свою первую коллекцию на должности креативного директора Ermenegildo Zegna представил Алессандро Сартори. Показ дизайнера уже назван модными критиками одним из самых масштабных шоу сезона. Локация, представляющая собой огромный музей-ангар на окраине Милана, в котором также разместилась инсталляция немецкого художника «Семь небесных дворцов», заставила зрителей чувствовать себя по-настоящему крохотными.

Алессандро Сартори показал гармоничное сосуществование нового со старым. Первый образ был выполнен в современном спортивном стиле, в то время как последний напоминал традиционный сюртук. Сартори соединил несколько поколений, показав, что мода является единой для каждого: на одном подиуме друг за другом ходили совсем юные модели и мужчины в возрасте сорока. Дизайнер продемонстрировал тонкие кожаные тренчкоты и куртки, шерстяные жакеты в фиолетовом и баклажановом цветах, кашемировые базовые пальто, бомберы и брюки, стеганные куртки и свитера oversize.

Коллекция Ermenegildo Zegna Fall-Winter 2017-2018 объединила в себе роскошь и эксклюзив, присущие крупнейшему мужскому бренду luxury-одежды, с исключительно коммерческими вещами на каждый день.

Подготовила Анастасия Малая