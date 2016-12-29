Личности, Новости моды, Рекламные кампании

Алина Байкова в новой рекламной кампании Dolce&Gabbana

screen-shot-2016-12-30-at-11-00-16
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Украинская топ-модель Алина Байкова приняла участие в съемках новой рекламной кампании специальной коллекции Dolce&Gabbana. Съемка проходила на острове Сен-Бартелеми во Франции и стала продолжением истории о путешествии Dolce&Gabbana вокруг света. Стилистом выступила редактор японского Vogue Анна Дело Руссо.

На фото модели изучают главные города острова, танцуют в ярких нарядах под солнечными лучами, пробуют местную еду и деликатесы, а в конце дня – отдыхают на пляжных вечеринках.

#DGLovesStBarth #DolceGabbana #StBarths

A photo posted by Alina Baikova (@alina_baikova) on

#DGLovesStBarth #DolceGabbana #StBarths

A photo posted by Alina Baikova (@alina_baikova) on

And the party has begun. #DGLovesStBarth

A photo posted by Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) on

Let’s celebrate St. Barth with an exclusive collection. #DGLovesStBarth Styling by @anna_dello_russo

A video posted by Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) on

Подготовила Анастасия Малая

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

940x935_1_a60e3b8512aa47e779a236333ad8cdb4-940x935_0xc0a839a4_11798477591483026041

Семья напрокат: куда Леонардо Ди Каприо сбежал на Рождество

screen-shot-2016-12-29-at-2-14-39-pm

Симон Роша опубликовала лекала юбки в рамках проекта Design Download

101116-lifestyle-kylie-jenner-complex

Кто придумал стиль Кайли Дженнер?