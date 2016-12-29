Алина Байкова в новой рекламной кампании Dolce&Gabbana

0 0 0

Украинская топ-модель Алина Байкова приняла участие в съемках новой рекламной кампании специальной коллекции Dolce&Gabbana. Съемка проходила на острове Сен-Бартелеми во Франции и стала продолжением истории о путешествии Dolce&Gabbana вокруг света. Стилистом выступила редактор японского Vogue Анна Дело Руссо.

На фото модели изучают главные города острова, танцуют в ярких нарядах под солнечными лучами, пробуют местную еду и деликатесы, а в конце дня – отдыхают на пляжных вечеринках.

#DGLovesStBarth #DolceGabbana #StBarths A photo posted by Alina Baikova (@alina_baikova) on Dec 29, 2016 at 11:02am PST

#DGLovesStBarth #DolceGabbana #StBarths A photo posted by Alina Baikova (@alina_baikova) on Dec 29, 2016 at 10:50am PST

Dolce&Gabbana’s travels around the world has landed in St.Barth. Live the island with the special collection exclusively at the Dolce&Gabbana boutique. #DGLovesStBarth Photo by @MorelliBrothers Styling by @anna_dello_russo A photo posted by Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) on Dec 29, 2016 at 9:58am PST

Dolce&Gabbana’s travels around the world has landed in St.Barth. Let’s celebrate the island with an exclusive colorful special collection. #DGLovesStBarth Photo by @MorelliBrothers Styling by @anna_dello_russo A photo posted by Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) on Dec 29, 2016 at 7:06am PST

Hello from St. Barth! Get together wearing the new #DGLeo pieces. #DGLovesStBarth Photo by @MorelliBrothers Styling by @anna_dello_russo A photo posted by Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) on Dec 29, 2016 at 1:54pm PST

And the party has begun. #DGLovesStBarth A photo posted by Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) on Dec 29, 2016 at 7:31pm PST

Let’s celebrate St. Barth with an exclusive collection. #DGLovesStBarth Styling by @anna_dello_russo A video posted by Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) on Dec 29, 2016 at 12:12pm PST

Подготовила Анастасия Малая