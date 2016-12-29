Алина Байкова в новой рекламной кампании Dolce&Gabbana

Украинская топ-модель Алина Байкова приняла участие в съемках новой рекламной кампании специальной коллекции Dolce&Gabbana. Съемка проходила на острове Сен-Бартелеми во Франции и стала продолжением истории о путешествии Dolce&Gabbana вокруг света. Стилистом выступила редактор японского Vogue Анна Дело Руссо.
На фото модели изучают главные города острова, танцуют в ярких нарядах под солнечными лучами, пробуют местную еду и деликатесы, а в конце дня – отдыхают на пляжных вечеринках.
Подготовила Анастасия Малая