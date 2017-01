Американская актриса Трэйси Эллис Росс в рекламном кампейне Kenzo Spring 2017

0 0 0

Калифорнийский дизайнерский дуэт Умберто Леон и Кэрол Лим, организовавшие в октябре 2016 года на своем показе настоящий перформанс, представили новый рекламный кампейн Kenzo Spring 2017. На этот раз его главными героинями стали: дочь певицы Дайаны Росс — 44-летняя американская актриса Трэйси Эллис Росс, актер Джесси Уильямс, известный благодаря ролям в фильме «Анатомия страсти», «Хижина в лесу» и «Дворецкий», а также молодая певица из Северной Каролины Келси Лу.

Фотосъемка была организована в Лос-Анджелесе. Авторами снимков стал творческий дуэт фотографов Джалан и Джибрил Дуримел. Помимо этого, команда сняла короткий видеоролик, режиссером которого выступил номинант на премию «Грэмми» — Халиля Иосифа, ранее возглавлявший творческую команду Бейонсе во время съемок видеоклипа «Lemonade». Премьера мини-фильма запланирована на 9 февраля в Лос-Анджелесе. О чем будет видеоролик пока известно, однако, Умберто и Кэрол поделились с журналистами его названием «Music Is My Mistress». Уже вскоре новые кадры появятся на страницах мартовского журнала Vogue, T, the New York Times magazine и Wallpaper.

Подготовила Екатерина Горбенко