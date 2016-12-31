Личности

Американская почта выпустит набор марок с портретом Оскара де ла Ренты

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Чтобы почтить память знаменитого дизайнера Оскара де ла Ренты, который скончался в возрасте 82 лет в 2014 году, американская почтовая служба выпустит набор из 11 марок с портретом модельера. Помимо этого, в серию войдут снимки с наиболее известными работами дизайнера, а также детализированной вышивкой.

Напомним, что в 2006 году врачи диагностировали у Оскара рак, однако в 2013 году он заявил, что полностью излечился. Оскар де ла Рента создавал наряды для первых леди США, включая Нэнси Рейган, Хиллари Клинтон и Лору Буш. Последний наряд, который создал дизайнер, — свадебное платье для невесты Джорджа Клуни Амаль Аламуддин.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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