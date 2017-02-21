Новости моды

Американский бренд MANSUR GAVRIEL представил рекламный кампейн S/S’17

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Нью-йоркский бренд, выпускающий высококачественные аксессуары из итальянской кожи Mansur Gavriel, представил новый рекламный кампейн весенне-летней коллекции. Традиционно все снимки выполнены в свойственном для бренда минимализме: светлое пространство, белоснежная одежда и яркие аксессуары. В коллекции представлены сдержанные мюлли, красные сандалии и сумки разных размеров с золотистыми, черными и бежевыми ручками. Напомним, что совсем недавно американский бренд анонсировал запуск первой коллекции одежды.

«Творчески, мы всегда были готовы к этому. Наш бренд настолько быстро развивался благодаря сумкам, что в какой-то момент мы поняли, что должны быть готовы к более оперативным решениям. Теперь настало это время», — объясняет Мансур.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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