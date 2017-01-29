Американский бренд Proenza Schouler представит коллекцию Pre-Fall в Париже

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Быстроразвивающийся модный календарь сподвигнул сотрудников американского бренда Proenza Schouler принять решение организовать презентацию межсезонной коллекции в июле 2017 года, которая должна состояться в рамках официального расписания кутюрной недели моды в Париже. Команда нью-йоркской марки одежды также намерена проводить подобные презентации и в дальнейшем, дважды в год.

Решение компании было принято в соответствии со стратегией бренда для того, чтобы «расширить международное присутствие», а также провести подготовительные работы в преддверии глобального запуска новой парфюмерной новинки Proenza Schouler, разработанной в сотрудничестве с L’Oréal Luxe. Команда Proenza Schouler считает, что подобные изменения позволят доставлять коллекции ready-to-wear, а также аксессуары в магазины за более короткий срок, что тем самым продлит период продаж товара в розницу.

Подготовила: Екатерина Горбенко