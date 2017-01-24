Личности

Американское издание приняло Ксению Собчак за певицу Мадонну

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Американское издание Harper’s Bazaar в рамках освещения Недели высокой моды в Париже выпустило материал, посвященный streetstyle-образам звезд. Среди 17 фотографий авторства Тайлера Джо,оказался снимок с корреспондентом издания «Сноб» Ксенией Собчак. Впрочем, Harper’s Bazaar приняло российскую журналистку за совсем другую знаменитость: из подписи к снимку следует, что на нем изображены певица Мадонна, супермодель Наталья Водянова и дизайнер Ульяна Сергеенко. Между двумя блондинками, безусловно, существует некоторое сходство, однако американская поп-звезда, скорее всего, пока приходит в себя после участия в массовом The Women’s March, в ходе которого она на выходных прочитала пламенную речь.

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