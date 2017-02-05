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Америнканский бренд Calvin Klein изменил свой логотип

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Один из любимых дизайнеров Рафа Симонса — британец Питер Сэвилл разработал новый логотип для американского бренда Calvin Klein. Питер автор многочисленных музыкальных обложек, включая New Order, Joy Division, Pet Shop Boys. Помимо этого, художник сотрудничал с большим количеством модных Домов: Yohji Yamamoto, Christian Dior, Martin Sitbon и Jill Sander, разрабатывал дизайн товарной линии для марки Givenchy, Mandarina Duck.

Причину ребрендинга сотрудники популярной марки прокомментировали на официальной странице Calvin Klein в Instagram следующим образом: «Возвращение к оригинальному духу марки. Ода основателю бренда и всем базовым ценностям модного дома». Напомним, что подобные решения по смене логотипа принимал и дизайнер Эди Слиман, после вступления на должность креативного директора в Yves Saint Laurent.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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