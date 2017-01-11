Мода

Ангел Victoria’s Secret стала лицом рекламной кампании GIVENCHY

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Креативный директор Givenchy Рикардо Тиши давно известен своими строгими кастингами и неожиданными решениями. В этом сезоне новым лицом бренда дизайнер выбрал ангела Victoria’s Secret Эльзу Хоск.

Новая рекламная кампания Givenchy Pre-Fall 17-18 представляет модель в новом для нее образе: спортивный стиль, легкий макияж, обесцвеченные брови и черные высокие ботфорты, придающие образу своеобразный шик.

Эльза Хоск стала очередной моделью Victoria’s Secret, которая сделала шаг навстречу высокой моде. В кругу любимиц Givenchy также давно присутствуют коллеги Хоск – Адриана Лима и Кэндис Свейнпол.

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