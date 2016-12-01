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Ангелы Victoria’s Secret отправились в турне по Китаю

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Датчанка Жозефин Скривер, китайская топ-модель Мин Си, Сюй Хэ и бразильская супермодель Алессандра Амбросио отправились на этой неделе в тур по Китаю. Первая остановка девушек — Шанхай. Именно здесь в пространстве Lippo Plaza девушки участвовали в открытии дебютного магазина американского бренда. После этого ангелы Victoria’s Secret отправятся на юго-запад в город Чэнду. Во время своего путешествия девушки успели посетить самые известные достопримечательности города, а также пополнить свой Instagram яркими фотоснимками. Напомним, компания Victoria’s Secret впервые открыла магазины на материковой части Китая в июне 2015 года. На данный момент бренд владеет 26 магазинами, а также еще 5 магазинами в Гонконге.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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