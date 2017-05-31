Микс стилей в дебютной коллекции Алексы Чанг

It-girl, телеведущая и одна из 500 самых влиятельных людей в мире моды по версии издания Business of Fashion — Алекса Чанг с 2010 года создавала коллекции в коллаборациях с модными брендами. Реакция на то, что девушка выпускает собственную линию, не стала сюрпризом. Огромная аудитория в социальных сетях (2,7 млн подписчиков в Instagram) позитивно откликнулась о новом проекте.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ A post shared by Alexa (@alexachung) on May 30, 2017 at 6:34pm PDT

Решающую роль в определении тематики сыграл собственный стиль Чанг и его метаморфозы. За свою жизнь она часто переезжала — и в новой линии попыталась отобразить этот опыт. В коллекцию вошло 147 нарядов, которые напоминают микс британского, американского и китайского стиля. В процессе создания моделей девушка вдохновлялась такими культовыми личностями, как Дэвид Хокни и Джейн Биркин. Центральное место заняли вещи, которые являются отличительной чертой стиля Чанг: тренчи, приталенные мини-юбки, брючные костюмы, шерстяные топы, свободные блузы с принтом и платья А-силуэта.

Приобрести коллекцию можно на сайте марки.