Личности, Мода

Микс стилей в дебютной коллекции Алексы Чанг

Иванна Петрович
tumblr_oqpqf5Pewi1ubzh37o1_1280

It-girl, телеведущая и одна из 500 самых влиятельных людей в мире моды по версии издания Business of Fashion — Алекса Чанг с 2010 года создавала коллекции в коллаборациях с модными брендами. Реакция на то, что девушка выпускает собственную линию, не стала сюрпризом. Огромная аудитория в социальных сетях (2,7 млн подписчиков в Instagram) позитивно откликнулась о новом проекте.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

A post shared by Alexa (@alexachung) on

Решающую роль в определении тематики сыграл собственный стиль Чанг и его метаморфозы. За свою жизнь она часто переезжала — и в новой линии попыталась отобразить этот опыт. В коллекцию вошло 147 нарядов, которые напоминают микс британского, американского и китайского стиля. В процессе создания моделей девушка вдохновлялась такими культовыми личностями, как Дэвид Хокни и Джейн Биркин. Центральное место заняли вещи, которые являются отличительной чертой стиля Чанг: тренчи, приталенные мини-юбки, брючные костюмы, шерстяные топы, свободные блузы с принтом и платья А-силуэта.

Приобрести коллекцию можно на сайте марки.

6v45qDwlsJrQuSdxLKi34A-article
7sQj01q803g-yx8W_xrBCA-article
8-6C3dbTSAx5x66Rnl2BlQ-article
8OxwgWFtl8fSTggwUsD5Iw-article
1GqiMafepIbT-A6s3aDscQ-article
8PDXGjGVLsxM-ZBbldrCKg-article
9vdNkKRKg8r9EzB1VAhNyw-article
DjBWoZ4vxeAIY3nfWgoZYg-article
Erp7tWn5Oizi4RJHdsWFwg-article
GAtgalguxzycIlCixu0EaA-article
gDWlL48TJkmQ-xpVq0NwXw-article
gX_70zrfF00duFUGqkeBow-article
HHvE-RPxXWC25lO-Upfehw-article
LsD2cZQ7fAGudFuPeoqsKA-article
md9rx-W8t7KmuKvX8RiepQ-article
N3BhGYoNpbocDHQugg-ezQ-article
O9VelQK_U7w9mlpdJZqJvA-article
otgH6HvDaEzE6ne08eYRVQ-article
PKQUf8qd3dnP6Wvjxb2gyg-article
vuTYA07RhJgbv-xlSQooBg-article
qUrMwSl47zvBb9rhyA8NBQ-article
ctx65JSljNJzAVrsYB4cpw-article

Будет интересно

Priyanka-Chopra-Nirav-Modi-2017-Campaign

Приянка Чопра и Рози Хантингтон-Уайтли в чувственной рекламе Nirav Modi

Zaha Hadid Architect

Как архитектурные проекты Захи Хадид изменили модное пространство

image

Алессандро Микеле вновь обвиняют в плагиате