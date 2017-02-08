Аниш Капур установит новую инсталляцию в виде «черной дыры» в парке Нью-Йорка

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Британский художник, изначально ставший известным как деятель группы «Новая британская скульптура», множество раз участвовал в Венецианской биеннале, а в 1991 стал лауреатом премии Тернера, одной из самых престижных наград в сфере современного искусства. В 2011 громким заявлением стала его экспозиция «Левиафан», открывшаяся в парижском Grand Palais: с ее помощью Капур высказался в поддержку другого современного художника Ай Вей Вея, арестованного на тот момент китайскими властями.

Стало известно, что Аниш в который раз планирует поразить публику, причем уже привычно используя для демонстрации своих произведений общественные пространства. В мае 2017 года «Descention» – «Понижение», бесконечная черная воронка из воды радиусом в 8 метров – будет установлена в Бруклине, западном районе Нью-Йорка. Эксперименты с «дестабилизацией физического мира» художник проводит не в первый раз – ранее в своей родной Индии, а также в парижском Версале он уже представлял подобные темные водовороты, впрочем, они были гораздо меньшего размера. Впечатляющая по размаху инсталляция будет первой экспозицией Капура в Северной Америке. По задумке создателя, нескончаемый водоворот воды должен наталкивать зрителей на размышления о пределах своих возможностей восприятия, будоражить их мысли и помогать «выпускать на волю» фантазию.