Anna K представит новую коллекцию на IFS 2017 в Лондоне

Завтра в Лондоне по время London Fashion Week стартует ежегодная выставка International Fashion Showcase. Впервые партнером IFS в этом сезоне стала компания Mercedes-Benz, которая представит работы 5 самых перспективных дизайнеров из 50 стран мира. В пятерку лучших уже с первого сезона попала дизайнер из Украины, участница рейтинга Forbes 30 Under 30 Anna K. Свои коллекции в зоне Mercedes-Benz также представят Steven Tai (Канада), Angel Chen (Китай), William Fan (Германия) и David Ferreira (Португалия).

Anna K презентует на выставке образ из последней коллекции FW 17-18. Платье, которое было выбрано организаторами British Fashion Council, выполнено из нежно-розовой ткани, напоминающей рисунок мрамора. Воплотив идею свозь женственный образ в традициях бренда, Anna K говорит о фундаментальных ценностях. Как представитель прогрессивного молодого поколения Z, она строит новую историю своей страны, выводя Украину на международною арену.

По приглашению British Fashion Council Anna K также поучаствует в конкурсе на звание Лучшего дизайнера International Fashion Showcase. В команде жюри: модный критик и автор американского Vogue Сарой Мауэр, журналист The Guardian Имоджен Фокс, автор Business of Fashion Робб Янг и другие.

Всего на IFS 2017 в Лондоне будут представлены работы 26 дизайнеров со всего мира, среди которых также групповая презентация 7 дизайнеров из Украины: FLOW the Label, Jean Gritsfeldt, Alina Zamanova, FROLOV, Yana Chervinska, DZHUS та the COAT by Katya Silchenko.

Напомним, что сразу после выставки в Лондоне Anna K отправится в Милан на презентацию капсульной коллекции, посвященной Марии Примаченко, в известном универмаге La Rinascente.

Подготовила Анастасия Малая