Мода

Anna October представила лукбук коллекции Pre-Fall 17-18

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Помимо мужской Недели моды, в Париже сейчас проходят показы коллекций Pre-Fall, а также работают шоурумы, в которые в этом сезоне отправилось 5 дизайнеров из Украины. Среди них – бренд, представленный в шоуруме More Dash, Anna October.

Одна из самых успешно реализовавшихся на международном рынке дизайнеров создала коллекцию в лучших традициях эстетики своей женственной марки. На этот раз Анна отдала предпочтение неярким цветам: мы видим оттенки болотного, бежевого, синего, пастельно-розового, с одинокими вкраплениями оранжевого и голубого. Основу коллекции составляют юбки и платья длинной ниже колена, расклешенные брюки, классические костюмы-двойки и асимметричные свитера, а в силуэтах акценты расставлены на пояс и плечи. В плане декора в Pre-Fall 17-18 к фирменным рюшам Anna October добавились кружева.

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Стилист: Nadiia Shapoval
Фото: Armen Parsadanov
Hair: Iriis Onufrienko
Модель: Ира, L Models Agency
Подготовила: Александра Даруга

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