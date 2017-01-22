Anna October представила лукбук коллекции Pre-Fall 17-18

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Помимо мужской Недели моды, в Париже сейчас проходят показы коллекций Pre-Fall, а также работают шоурумы, в которые в этом сезоне отправилось 5 дизайнеров из Украины. Среди них – бренд, представленный в шоуруме More Dash, Anna October.

Одна из самых успешно реализовавшихся на международном рынке дизайнеров создала коллекцию в лучших традициях эстетики своей женственной марки. На этот раз Анна отдала предпочтение сдержанной цветовой палитре: мы видим оттенки болотного, бежевого, синего, пастельно-розового, в нескольких образах — с яркими вкраплениями голубого и оранжевого. Основу коллекции составляют юбки и платья длинной ниже колена, расклешенные брюки, классические костюмы-двойки и асимметричные свитера, а в силуэтах акценты расставлены на пояс и плечи. В плане декора в Pre-Fall 17-18 к фирменным рюшам Anna October добавились кружева. Представляем лукбук коллекции, снятый Арменом Парсадановым и стилизованный Надей Шаповал.

Стилист: Надя Шаповал

Фото: Армен Парсаданов

Make-up: Oleynik Vika

Hair: Iriis Onufrienko

Модель: Nastya Kilesso, L Models Agency

Подготовила: Александра Даруга